Apresentador da Record: ‘Aqui tem um monte de coisa que não presta’

O programa Fala que Eu Te Escuto exibido nas madrugadas da Record traz muitos desabafos de telespectadores, mas, no último sábado, quem fez um desabafo sincero sobre a própria emissora foi o apresentador da atração, o bispo Marcio Carotti. “Um monte de desgraça que passa na Record. Desgraça dá audiência. Na Record tem um monte de coisa que não presta”, admitiu o apresentador durante a transmissão ao vivo.

A sinceridade do apresentador surgiu após ele ler uma mensagem que recebeu pelas redes sociais com críticas à programação da Record. “Às vezes fico tentando entender como vocês podem passar desgraça o dia inteiro na emissora, contaminando a todo momento com cargas negativas, revolta, desgostos, tristeza, e no final do dia passar um programa que tenta ajudar as pessoas? Alguém me explica isso? Aprendi a educar a minha família a ligar a televisão apenas com programas bons de assistir, como A Terra Prometida, e alguns outros da Record. Porque se deixar a TV ligada o dia todo, dá a impressão que o mundo está uma desgraça, com tristezas, mortes, a todo momento. Sei lá, é a minha opinião”, dizia a mensagem.

Marcio Carotti, então, admitiu que a mensagem dizia muitas coisas que eram verdade e prosseguiu tentando argumentar com o telespectador, pedindo para ela não assistir à programação do canal. “Você não mentiu em nada aqui. Um monte de desgraça que passa na Record. É o dia inteiro passando desgraça. Agora, é só você não assistir. É só você não ver. E não é só na Record, não. Qualquer canal passa desgraça o dia inteiro. Desgraça dá audiência. E audiência é um outro assunto. Agora, o fato de passar um monte de desgraça na Record o dia inteiro não significa que a nossa intenção aqui de querer ajudar as pessoas não seja boa. Eu concordo com você. Você não deve mesmo ligar, não deve assistir”, declarou.

O bispo explicou que no momento está praticando o chamado “Jejum de Daniel”, e, por isso, não está assistindo televisão por 21 dias. “Não deixa a sua família assistir ao que não presta. E na Record tem um monte de coisa que não presta. Eu não assisto. Aconselho você a não assistir também. Assiste ao que é bom”, concluiu.

O desabafo sincero do apresentador pode ser visto no vídeo abaixo (em baixa qualidade):