Apesar de rixa, Angelina Jolie diz que Brad Pitt é um bom pai

Apesar da longa disputa legal entre Angelina Jolie e Brad Pitt, a atriz afirmou em entrevista que o ex-marido é, sim, um bom pai. Durante o programa de televisão Good Morning America, do canal americano ABC, exibida nesta terça-feira, Angelina falou sobre a família, as filmagens de First They Killed My Father, longa que ela dirige, e o vídeo viral em que a atriz aparece comendo aranha e escorpião com os filhos.

O apresentador, George Stephanopoulos, abordou o assunto do divórcio lembrando que, quando a notícia foi divulgada, em setembro, Angelina declarou, em nota, que a separação estava acontecendo “pela saúde” da família. “Sua família está mais saudável agora?”, perguntou. Depois de um suspiro e uma pausa, a atriz respondeu: “Estamos focando na saúde da nossa família, e vamos sair mais fortes dessa situação, porque é isso que estamos determinados a fazer como uma família”.

Stephanopolous também lembrou que, durante o período em que Angelina e Pitt estiveram juntos, a atriz costumava elogiar o marido. “Você o descreveu com um pai maravilhoso, como alguém que faz parte da família. Ainda acredita nisso?”, ele questionou. “Claro, claro. Sempre seremos uma família. Sempre.”

Pouco após a divulgação da notícia de que o casal estava se separando, Pitt foi alvo de uma investigação por causa de um incidente envolvendo um de seus filhos em um avião privado – rumores davam conta de que o ator havia discutido e agredido uma das crianças. Tanto o FBI quanto as autoridades de Los Angeles, onde teria acontecido o incidente, arquivaram o caso.

No domingo, Angelina falou sobre a separação pela primeira vez – e manteve uma posição semelhante à que ela exibiu no Good Morning America. “Não quero falar muito sobre o assunto, só que são tempos difíceis”, disse à BBC World News. “Nós somos uma família e sempre seremos uma família. Vamos passar por isso e, espero, sairemos uma família mais forte por causa disso.”

Camboja

No programa, Angelina também falou sobre seu novo filme. First They Killed My Father se passa no Camboja e é baseado no livro de memórias da ativista Loung Ung, que escapou do sangrento regime do país, liderado por Pol Pot, na década de 70. “Essa guerra afetou a vida de todas as pessoas aqui. Não sei muito sobre os pais biológicos do meu filho, mas acredito que eles passaram por essa guerra. Queria entendê-lo e entender sua cultura de uma maneira mais profunda e queria trazer essa história para este país, na sua língua, e contar a história de Loung Ung, que é uma grande amiga minha”, disse.

O filho mais velho de Angelina, Maddox Chivan Jolie-Pitt, de 15 anos, nasceu no Camboja e foi adotado pela atriz em 2002. “Ele foi um grande parceiro nesse filme. Conversei com ele sobre isso e sobre fazer esse longa e, no fim das contas, foi ele que disse que estava pronto e que queria entender mais”, contou a atriz. “Ele queria que eu fizesse o filme.”

Angelina ainda comentou o vídeo em que ela e os filhos aparecem comendo aranhas e escorpiões no Camboja. “Eles estão acostumados a comer escorpiões, especialmente Shiloh”, disse. “Eles amam uma tarântula, um inseto. Eles comem um pacote de grilos como um pacote de salgadinhos.”