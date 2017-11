Anitta vai de lingerie ao clipe ‘Downtown’, com J Balvin

Em sua nova investida internacional, Anitta foi de lingerie. A cantora vestiu um look sexy para gravar o clipe Downtown com o colombiano J Balvin (de músicas como Mi Gente e Bonita) em Nova York. A música faz parte do projeto CheckMate, que prevê um clipe por mês. Em outubro, ela lançou Is That for Me, um mês depois de Will I See You, também em inglês.

“Downtown is coming…. / Downtown esta llegando…”, escreveu a cantora no Instagram, em foto em que aparece de cinta-liga junto a J Balvin.

Anitta aproveitou a viagem a Nova York para dar entrevistas a rádios locais.

"Downtown" is coming…. / "Downtown" esta llegando… #CheckMate A post shared by anitta 🎤 (@anitta) on Nov 7, 2017 at 3:34pm PST

🔥Downtown @anitta 🔥 A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Nov 7, 2017 at 5:29pm PST