Anitta lança novo clipe gravado no meio da floresta Amazônica

Empenhada na carreira internacional, a cantora Anitta divulgou nesta sexta-feira, 13, o clipe da música Is That For Me. O mais novo hit da cantora foi feito em parceria com o DJ sueco Alesso e as gravações do clipe foram realizadas na Amazônia.

No vídeo de quase três minutos, Anitta solta a voz em cima de uma canoa enquanto navega e aparece dançando em um lago cheio de vitórias-régias. Is That For Me é o segundo do projeto Xeque-Mate, em que Anitta está divulgando um clipe por mês.

Em setembro, a cantora estreou com a bossa nova em inglês Will I See You, ao lado do produtor americano Poo Bear. Com o toque de música eletrônica dado pelo DJ sueco, a letra de Is That For Me foi escrita por Poo Bear, que assina parcerias com nomes estrelados do pop mundial, como Justin Bieber, David Guetta e Fifth Harmony.

A performance de Anitta na carreira internacional tem arrancado elogios de celebridades mundiais. Quando a cantora lançou o clipe da música anterior Will I See You, o tricampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton não economizou nos elogios. “Tão orgulhoso da Anitta. Eu sei o quão duro você trabalhou nos vocais e para perder o sotaque, mas conseguiu. Está incrível! Parabéns”, escreveu o piloto inglês.

Anitta começou as gravações do novo vídeo no último dia 10. Segundo o site TMZ, a equipe de Anitta contratou cerca de 100 atores para improvisar uma aldeia no meio da floresta e comprou repelente por causa dos insetos.