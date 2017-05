Ana Maria Braga e Taís Araújo trocam ‘farpas’ por causa de abóbora

Ana Maria Braga e Taís Araújo trocaram alfinetadas “amigáveis” nas redes sociais ao longo desta segunda-feira. Depois de se negar a comer um nhoque de abóbora oferecido pela apresentadora no programa matinal Mais Você, a atriz postou uma série de postagens no Twitter brincando com a situação. Ana Maria não deixou barato, e usou seu perfil no Instagram para “dar o troco”.

Se é para o bem do povo e felicidade geral da nação, digo que abóboras são fofas. Não são gostosas, mas são fofas. pic.twitter.com/9eC7pDvIx9 — Taís Araújo (@taisdeverdade) May 15, 2017

TRANSAÇÃO

NÃO AUTORIZADA pic.twitter.com/WcrEWD5vib — Taís Araújo (@taisdeverdade) May 15, 2017

Gente, não tem como me considerar uma mulher forte e empoderada e comer abóbora na mesma encarnação. Sinto muito!!! — Taís Araújo (@taisdeverdade) May 15, 2017

Frente a “chuva de tweets”, a apresentadora postou uma foto do prato e mandou o recado para a atriz: “Esta é a receita de nhoque de abóbora de hoje. Vai para todo mundo, menos para a Taís Araújo. Entre no meu site e pegue a receita”.