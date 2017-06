Ana Carolina está noiva de Letícia Lima e quer ser mãe

Ana Carolina e Letícia Lima estão juntas há três anos e agora ficaram noivas. Em entrevista ao jornal português Diário de Notícias, a cantora anunciou o noivado e ainda falou sobre a vontade de ser mãe. “Sofro com esse pensamento há muito tempo e até congelei uns óvulos porque já tenho 42 anos”, contou.

Ana Carolina afirmou que foi uma surpresa quando Letícia se descobriu homossexual, mas que nunca escondeu quem era. O casal tornou público o relacionamento apenas em fevereiro de 2017, quando Letícia afirmou em uma entrevista à revista VIP que era o seu primeiro relacionamento com uma mulher.

A cantora também falou sobre a vontade de ser mãe, mas ainda é um caminho incerto. “Como a mulher é quem vai parir, é ela que decide, mais do que o homem, se tem ou não um filho. Se der uma doida, nem tem filhos. Eu não sei o que me vai acontecer porque tem um lado bom e outro mais difícil, a preocupação eterna com aquele ser”, afirmou.