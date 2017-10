Ai Weiwei protesta contra veto de menores de 18 anos no MASP

O chinês Ai Weiwei protestou contra o veto para menores de 18 anos da nova exposição do MASP, intitulada de Histórias da Sexualidade. Na noite desta quinta-feira aconteceu a abertura da mostra e o artista plástico se juntou a um grupo que reivindicava a causa na entrada do local. Em uma imagem postada no Instagram, é possível vê-lo segurando uma placa em que está escrito a frase “censura nunca mais”.

Nas redes sociais, Weiwei ainda postou fotos da nova mostra do MASP e elogiou: “É muito importante ter uma exposição como essa agora no Brasil”. Os protestos em frente ao museu ocorreram após o anúncio de que visitantes com menos de 18 anos não poderão entrar na nova exposição, mesmo que acompanhados por um responsável. Em nota, a instituição informou, na última quarta-feira, que procurou orientação jurídica para classificar a faixa-etária de Histórias da Sexualidade e citou a Constituição Federal de 1988, que garante “a adoção de medidas de proteção ao menor pela família, pela sociedade e pelo Estado”.

A post shared by Ai Weiwei (@aiww) on Oct 19, 2017 at 2:14pm PDT

Weiwei, que mora na Alemanha atualmente, veio ao Brasil para participar da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Seu novo documentário, Human Flow, abriu a 41° edição do evento. Em uma coletiva com jornalistas realizada na tarde da quinta-feira, se posicionou sobre as recentes polêmicas envolvendo exposições no Brasil: “Há quem, por princípios religiosos e morais, tente restringir nossa liberdade”, disse, sem citar diretamente os evangélicos que pediram boicote à exposição sobre diversidade abortada pelo Santander em Porto Alegre, a Queermuseu, e à performance com um homem nu no MAM, La Bête. “Perder a liberdade de expressão é um sinal muito perigoso de que se pode estar andando para trás”, continuou. “O primeiro passo, no retrocesso, é sempre calar a arte. É uma ameaça de surgimento de tempos piores.”

Com curadoria de Adriano Pedrosa, diretor artístico do museu, Lilia Schwarcz, curadora-adjunta de histórias do MASP, Pablo León de la Barra, curador-adjunto de arte latino-americana, e Camila Bechelany, curadora assistente, Histórias da Sexualidade, já aberta à visitação, conta com mais de 300 obras divididas entre assuntos como nudez, voyeurismo e jogos sexuais. Entre pinturas, desenhos e esculturas, a mostra exibe trabalhos como de Henri de Toulouse-Lautrec, Guerrilla Girls e Tunga.