Aguinaldo Silva elogia empregados da festa de Marina Ruy Barbosa

Aguinaldo Silva publicou uma imagem ao lado de duas mulheres que trabalhavam no casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão. O dramaturgo, padrinho do casal acompanhado da jornalista Glória Maria, decidiu elogiar a equipe que trabalhou na cerimônia: “Uma grande festa não vive só de celebridades. É preciso pensar também na importância do pessoal de apoio. Obrigado, meninas!”, escreveu em seu Twitter.

A atitude do autor arrebanhou elogios na rede social. “Muito importante o seu reconhecimento! Humildade sempre”, disse um dos usuários do microblog. Algumas críticas, claro, também surgiram. “O ‘pessoal do apoio’ é que deveria ser visto como celebridade. Afinal, é essa gente que constrói o Brasil e faz algo de útil. Não fútil”, escreveu um seguidor de Silva.

Uma grande festa não vive só de celebridades. É preciso pensar também na importância do pessoal de apoio. Obrigado, meninas! pic.twitter.com/FiSVQijP8o — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) October 8, 2017

O casamento de Marina e Xandinho foi palco para uma longa de lista de globais. Entre os padrinhos estavam Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Paula Fernandes, Luma Costa e Leonardo Martins. Os convidados ainda contaram com nomes como Neymar, Bruna Marquezine, Luciano Hulck e Angélica.

A comemoração de Marina e Xande aconteceu em Campinas, depois de já terem realizado uma cerimônia de união na Tailândia e um casamento no civil.