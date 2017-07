Adele cancela restante de sua turnê: ‘Estou devastada’

Adele pode ter antecipado o final de sua carreira nos palcos. A cantora anunciou nesta sexta-feira o cancelamento do restante de sua turnê por ter lesionado suas cordas vocais. A britânica faria mais dois shows pela turnê de seu disco 25, no sábado e no domingo, no Estádio Wembley, em Londres. Na quarta-feira, também durante um show em Wembley, ela afirmou que aqueles poderiam ser os últimos shows ao vivo de sua carreira.

Em uma publicação em suas redes sociais nesta sexta, ela afirma que os dois últimos shows que fez, em Londres, foram os maiores e os melhores da sua vida. “No entanto, eu sofri, vocalmente falando, nas duas noites”, escreveu. “Tive que me esforçar muito mais do que o normal. Senti que sempre precisava limpar a garganta, especialmente ontem. Fui ver meu médico hoje porque minha voz não saía e acabei descobrindo que machuquei as minhas cordas vocais. Aconselhada por meu médico, eu simplesmente não vou poder fazer os shows deste fim de semana.”

Adele afirma que está “de coração partido” por causa do que aconteceu. “Estou tão desesperada para fazer esses shows que eu considerei dublar as músicas só para estar diante de vocês novamente. Mas eu nunca fiz isso e não poderia fazer isso com vocês nem em um milhão de anos.”

“Estou escrevendo isso após ter acabado de tomar a decisão, então não tenho mais nenhuma informação, mas claro que vamos ressarcir o valor dos ingressos caso não consigamos remarcar os shows. Mais informações serão divulgadas nos próximos dias. Me desculpem. Estou devastada. Sinto muito. Eu amo vocês. Sinto muito, me perdoem”, terminou.

Na quarta-feira, em uma carta escrita à mão, entregue aos fãs durante seu show no Estádio Wembley, Adele explicou: “Eu queria que meus shows finais fossem em Londres, porque eu não sei se eu vou voltar a fazer turnês novamente e então eu quero que minha última vez seja em casa”.

Em 2016, segundo o jornal britânico The Sun, a cantora teria dito que planejava uma pausa de cinco anos na carreira com o final dessa turnê, para cuidar do filho de quatro anos, o pequeno Angelo. Adele ainda chegou a sugerir que teria outro filho em novembro do ano passado, mas não comentou mais sobre o assunto.

A cantora, que fez um curto hiato, de três anos na carreira entre 2012 e 2015, por causa da gravidez, também possui um histórico com dificuldades relacionados ao palco. Ela chegou a fazer terapia com hipnose para se apresentar no Oscar em 2013, depois de ter uma crise de ansiedade antes de cantar no Grammy de 2012.