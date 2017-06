‘A Viagem de Fanny’: filme francês tem trailer cheio de superação

Uma menina de 12 anos e mais oito crianças atravessam a França para chegar à fronteira do país com a Suíça, e escapar aos nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial. A história parece fantástica, mas é real e a serviu de base para A Viagem de Fanny, terceiro longa da diretora Lola Doillon selecionado para a 8ª edição do festival Varilux de Cinema Francês, que acontece em 55 cidades do país entre os dias 7 e 21 de junho. No circuito comercial, o filme estreia no dia 27 julho.

A trama conta a história de Fanny Ben Ami, menina que vive escondida com suas duas irmãs em um internato, longe de seus pais, um local considerado seguro para crianças judias em uma zona neutra da França. Após alguns acontecimentos, o lugar é denunciado e Fanny precisa fugir com as outras crianças para a Suíça e enfrenta diversos medos e apuros, aprendendo o significado de independência.