‘A Praça é Nossa’ fará homenagem para Marcelo Rezende

O programa A Praça é Nossa fará uma homenagem para Marcelo Rezende nesta quinta-feira. Ao final do quadro de Alexandre Porpetone, o humorista irá se caracterizar como Rezende e mandará mensagens de apoio ao apresentador, segundo informações da assessoria de imprensa do SBT. Depois , Carlos Alberto de Nóbrega encerrará o quadro dedicando o episódio para o apresentador do Cidade Alerta.

Marcelo Rezende está em uma luta contra um câncer no pâncreas e no fígado desde maio deste ano. O apresentador fez retiros espirituais durante o seu tratamento e sempre comunicou o seu quadro para os fãs pelo Instagram. Na última quarta-feira, Rezende postou um vídeo em seu perfil contanto que está melhor e que pensa em voltar para a televisão no segundo semestre deste ano.