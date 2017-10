A Força do Querer alçou a audiência do horário nobre de volta aos tempos de glória. Com temas espinhosos e personagens fortes, a novela de Glória Perez chega ao fim nesta sexta-feira, selando o destino de Bibi Perigosa (Juliana Paes), a ex-baronesa do pó, Ritinha (Ísis Valverde), Jeiza (Paolla Oliveira), Ivan (Carol Duarte) e outros personagens que caíram no gosto do povo.

Confira todos os acontecimentos da novela: