‘50 Tons Mais Escuros’ vira suspense erótico em novo trailer

Cenas de perseguição, ameaças e até a queda de um helicóptero serviram para dar contornos de suspense ao novo trailer do filme Cinquenta Tons Mais Escuros. Claro, os momentos de ação não interferiram no principal assunto do longa: sexo. A prévia também mostra Anastasia Steele (Dakota Johnson) e Christian Grey (Jamie Dornan) em diversas cenas quentes, como era de se esperar. Ao fundo, a canção de Taylor Swift e Zayn Malik feita especialmente para a produção.

O segundo filme da saga erótica de E.L. James terá roteiro escrito pela própria autora e seu marido, Niall Leonard. O cineasta James Foley, responsável por diversos episódios da série House of Cards, assume a direção após a saída de Sam Taylor-Johnson, que se desentendeu com a escritora após o primeiro filme. O longa está previsto para estrear em 9 de fevereiro.

Confira o trailer abaixo, em inglês: