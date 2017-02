’50 Tons’: brinquedinho sexual deu trabalho para Jamie Dornan

1. Filme - Cinquenta Tons Mais Escuros zoom_out_map 1 /10 Cena do filme 'Cinquenta Tons Mais Escuros' (/Reprodução)

Com a adaptação da trilogia Cinquenta Tons de Cinza para o cinema, alguns brinquedos mirabolantes imaginados por E.L James tiveram de sair do papel — e exigiram jogo-de-cintura do departamento de criação do filme. A funcionalidade deles, no entanto, não saiu exatamente como o planejado e atrasou as filmagens, segundo Jamie Dornan, intérprete de Christian Grey.

“Ele não ficou exatamente como queríamos”, disse o ator à revista People sobre o spreader bar, uma espécie de barra que seu personagem magnata usava para imobilizar Anastasia Steele (Dakota Johnson), atando cada perna a uma das extremidades. Além de imobilizar, a barra servia para girar Anastasia e controlar o movimento das suas pernas. “Algumas vezes, não funcionava, o que atrasou um pouco as gravações.” Porém, Dornan garante que no final deu tudo certo.

De acordo com o diretor de Cinquenta Tons Mais Escuros, que estreia nesta quinta-feira, o curioso brinquedo rendeu boas risadas no set de filmagens: “Quando Jamie usava a spreader bar e virava a Dakota de cabeça para baixo, ela soltava uma risadinha, o que eu adorava. Parecia que ela estava se divertindo, é tudo uma brincadeira, então a audiência poderia se divertir e não pensar ‘Nossa, como isso é estranho’.”