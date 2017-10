5 boas padarias em Goiânia

O roteiro a seguir integra a edição de VEJA COMER & BEBER GOIÂNIA 2017/2018:

Della Nova Suíça

A padaria tem pães, doces, tortas e salgadinhos expostos na vitrine e prontos para levar para casa. Dos fornos saem receitas como o pão italiano (R$ 25,74), o pão de queijo (R$ 37,71) e o biscoito de queijo (R$ 35,89), todos vendidos por quilo. Na seleção doce, há beliscão (R$ 28,25) e cocadinha (R$ 45,51), que também passam pela balança antes de irem ao caixa. Praça Wilson Sales, 116, Setor Nova Suíça, (62) 3251-6705 (40 lugares). 6h/23h. Aberto em 1994.

Padaria Moreira

A rede conta hoje com cinco unidades na cidade. Pão de milho (R$ 17,90), pão de batata (R$ 22,90) e brioche (R$ 32,90) são alguns dos itens mais pedidos — todos preços por quilo. Entre os doces, o pudim de leite custa R$ 6,00 o pedaço e é um dos favoritos dos clientes. Todos os dias, das 6h às 10h30, um bufê de café da manhã alinha pães, frutas e sucos naturais a R$ 38,90 o quilo de segunda a sexta e R$ 42,90 o quilo nos sábados, domingos e feriados. Avenida Vereador José Monteiro, 1956, Setor Negrão de Lima, (62) 3932-4646 (100 lugares). 6h/22h30. Mais quatro endereços. Aberto em 1994.

Padoca

Alinhado ao conceito das superpadarias, que conjugam vários serviços em um só endereço, o local dispõe de café da manhã e da tarde, ala de empórios, com produtos como sal rosa do Himalaia, azeites e cervejas especiais, e o setor de panificação. Pão francês (R$ 14,90), de nozes (R$ 32,90), ciabatta (R$ 32,90), chips de batata doce ou de coco com canela (R$ 140,00) são algumas das receitas vendidas por quilo. Para o desjejum, das 6h30 às 10h30, uma mesa expõe salada de frutas, frios, pães variados, ovos mexidos, molho de salsicha e tapiocas (R$ 45,90 o quilo). À noite, das 17h às 20h, caldos de feijão e de frango preenchem as cumbucas dos famintos (R$ 6,90 o pequeno; R$ 9,90 o grande). Avenida T-1, 2139, quadra 88, lote 9, Setor Bueno, (62) 3661-5051 (84 lugares). 6h/20h50. Aberto em 2014.

Panificadora Maná

Dispõe de uma vasta linha de produtos, com tortas, bolos, pães e sanduíches. As sugestões de panificação são vendidas por quilo. Há pão semi-italiano (R$ 21,90), pão sete grãos (R$ 32,90), biscoito de queijo (R$ 36,90), broas de sal (R$ 32,90) ou broas adocicadas, como as que levam erva-doce ou canjica na massa (R$ 31,90). Rua C-264, 119, quadra 598, Setor Nova Suíça, (62) 3259-1317 (45 lugares). 6/21h (dom. e fer. até 13h). Aberto em 2000.

Polos Pães e Doces

Em funcionamento desde 1983, o tradicional endereço serve pães como o francês (R$ 14,90 o quilo), o de queijo (R$ 33,90 o quilo) e a broa, vendida por unidade (R$ 2,00). Novidade, o hambúrguer caseiro com queijo mussarela e salada sai por R$ 13,00). As bebidas mais pedidas são o suco de laranja (R$ 5,00, 390 mililitros) e o cappuccino (R$ 6,90, o médio). Praça Godofredo Leopoldino de Azevedo, 15, Setor Oeste, (62) 3291-1704. (50 lugares). 6h/22h (sáb. até 21h; dom. 6h30/13h30). Aberto em 1983.