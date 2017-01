Resultado do Enem já pode ser consultado pelos candidatos

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Inicialmente, a divulgação estava prevista para quinta-feira.

No site do Enem, os candidatos terão acesso às notas de cada uma das quatro provas – Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática – e da Redação, que teve como tema a intolerância religiosa no Brasil.

As notas do Enem podem ser usadas para disputar vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), bolsas no ensino superior privado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os candidatos com mais de 18 anos podem ainda usar o Enem para receber a certificação do ensino médio.

Mais de 6 milhões de candidatos fizeram o Enem 2016. Destes, 5,8 milhões realizaram as provas na primeira edição, nos dias 5 e 6 de novembro, e 273.000 na segunda edição, que ocorreu nos dias 3 e 4 de dezembro. Outros 53.000 participaram do exame em 13 e 14 de dezembro, datas voltadas para as pessoas privadas de liberdade.

(Com Estadão Conteúdo)