O que é possível comprar com as anuidades das faculdades particulares

Educação é fundamental, mas não é por isso que não deva ser vista – e analisada – como um investimento.

São poucos aqueles que fazem uma projeção de retorno do valor gasto com a faculdade, baseada no salário estimado para os primeiros anos de carreira.

Saber em quanto tempo o diploma se paga é importante para escolher a instituição de ensino superior – cujas mensalidades variam muito de uma escola para outra.

E se estudar é adquirir um patrimônio, quanto custa fazer uma graduação em medicina, engenharia ou administração em relação ao valor de bens almejados pela classe média, como a casa própria e o carro zero quilômetro? VEJA fez essa conta.

Observação: Os preços finais dos cursos foram calculados aplicando reajustes anuais de acordo com a meta de inflação do governo, 4,5% ao ano.

Medicina

Escola: Universidade da Cidade de São Paulo – Unicid

Investimento: R$ 727.267,41 (6 anos)

Equivalente a um apartamento novo, de três quartos e 88 m² no bairro da Barra Funda, zona oeste de São Paulo.

Arquitetura e Urbanismo

Escola: Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP

Investimento: R$ 246.050,64 (5 anos)

Equivalente a um studio de 29 m², recém-lançado na República, região central de São Paulo.

Relações Internacionais

Escola: Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP

Investimento: R$ 179.067,97 (4 anos)

Equivalente a três vezes o valor do curso de inglês de 24 semanas em Londres, Inglaterra, na escola St. Giles, com acomodação inclusa, pela CI – Central de Intercâmbio, e passagem São Paulo-Londres-São Paulo pela LATAM.

Direito

Escola: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Investimento: R$ 135.170,30 (5 anos)

Equivalente a um carro Jeep Compass Limited Flex 2018, zero quilômetro.

Engenharia Civil

Escola: Universidade Presbiteriana Mackenzie

Investimento: R$ 164.974,72 (5 anos)

Equivalente a um carro BMW Série 3 Sedã 2018, zero quilômetro.

Administração de Empresas

Escola: Fundação Getúlio Vargas – FGV-EAESP

Investimento: R$ 210.487,00 (4 anos)

Equivalente a um carro Chevrolet Camaro, conversível V8, 2015.

Economia

Escola: Fundação Getúlio Vargas – FGV-EPGE

Investimento: R$ 205.353,17 (4 anos)

Equivalente a cinco automóveis Kia Picanto 1.0 2018, zero quilômetro.

Odontologia

Escola: Universidade Grande Rio (Unigranrio)

Investimento: R$ 197.995,93 (4,5 anos)

Equivalente a um apartamento seminovo de 37 m² e um quarto, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro.