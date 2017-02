Matrícula presencial na USP termina nesta terça

Os aprovados na primeira e segunda chamadas da Fuvest para Universidade de São Paulo (USP) e para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa têm até esta terça-feira para realizar a matrícula presencial. Os horários do serviço podem ser consultados a partir da página 84 do manual do candidato. Neste ano, são 8.734 de calouros na USP e 120 na Santa Casa. Aqueles que não foram selecionados devem ficar atentos às próximas seis listas que serão divulgadas em 17 e 23 de fevereiro e 6 e 10 de março.

Documentos necessários para a matrícula

Para a USP, é preciso levar o certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, com respectivo histórico escolar ou diploma de curso superior devidamente registrado e uma cópia; um documento de identidade oficial e uma cópia e uma foto 3×4 com menos de um ano.

Para a Santa Casa, o estudante deve levar o comprovante de conclusão do ensino médio, histórico escolar do ensino médio; documento de identidade (RG); CPF e duas fotos 3×4 recentes. Os documentos deverão ser apresentados em duas cópias autenticadas e o pagamento deverá ser efetuado no ato da matrícula, de acordo com o valor do curso.

Vestibular da Fuvest

Em novembro de 2016, 136.736 candidatos fizeram as provas da primeira fase da Fuvest. Com 90 questões múltipla escola, o exame abordou o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: português, matemática, física, química, biologia, história, geografia e inglês, com algumas questões interdisciplinares. A prova teve cinco horas de duração.

A primeira lista da USP foi divulgada em 2 de fevereiro e a segunda no dia 9. As 1.715 vagas não preenchidas pelos primeiros colocados foram redirecionadas para 1.318 novos aprovados e 398 estudantes que tiveram a solicitação de remanejamento de curso atendida. Todos os alunos ingressantes deverão confirmar sua matrícula presencialmente no Serviço de Graduação das respectivas Unidades de Ensino nos dias 7 e 8 de março. O início das aulas está previsto para 6 de março.

Além do ingresso pela Fuvest, a USP também disponibilizou 2.338 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do governo federal, que usa o Enem como critério de classificação.