Matrícula dos aprovados pelo Sisu na USP ocorre nos dias 3, 6 e 7

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo informou nesta quinta-feira que o Ministério da Educação (MEC) ainda não havia enviado a lista de aprovados na universidade pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o que atrasaria o período de matrículas. No entanto, a lista foi recebida pela instituição nesta tarde e a matrícula presencial acontecerá normalmente nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro.

Segundo a assessoria de comunicação do MEC, com a divulgação das listas na página do programa, na última segunda-feira, as instituições que participam do Sisu já poderiam ter iniciado os preparativos para a matrícula. A lista em forma de arquivo é enviada por “‘segurança adicional” e seu envio foi concluído na tarde de hoje.

Este é o segundo ano em que alunos podem ingressar na USP por meio de suas notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em 2017, foram ofertadas 2.338 vagas para essa modalidade, 21% do total.

A matrícula para quem ingressou pela Fuvest segue conforme o programado. Os convocados na primeira chamada têm duas etapas obrigatórias, uma on-line e outra presencial. Na primeira, os selecionados devem manifestar, entre 9h do dia 6 de fevereiro e 15h59 do dia 7 de fevereiro, se estão satisfeitos com a vaga para qual foram chamados ou se preferem aguardar uma nova convocação. Na etapa seguinte, nos dias 13 e 14 de fevereiro, os estudantes devem comparecer portando os documentos necessários à matrícula. A segunda chamada do vestibular será no dia 9 deste mês, e estão previstas oito chamadas no total.

Documentos para a matrícula

Os selecionados devem comparecer aos respectivos institutos com certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de curso superior (para aqueles que já concluíram uma graduação); documento de identidade oficial (original e cópia); histórico escolar e uma foto 3×4 (datada com menos de um ano).

Lista de espera

Os candidatos que não foram selecionados para nenhuma das duas opções no Sisu na USP devem manifestar interesse na lista de espera on-line, no Sistema Júpiter, até 6 de março. Ao final do processo, as vagas remanescentes serão destinadas a candidatos da Fuvest.