Fuvest divulga lista de aprovados no vestibular

A Fuvest divulgou nesta quinta-feira a lista de aprovados em primeira chamada para o vestibular na Universidade de São Paulo (USP) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Os candidatos podem fazer a consulta no site da instituição pelo nome, CPF ou número de inscrição. Neste ano, um total de 8.854 vagas foram oferecidas para os cursos da USP e da Santa Casa – na edição passada, o número era de 9.568.

A matrícula para os convocados na primeira chamada tem duas etapas obrigatórias, uma online e outra presencial. Na primeira, os selecionados devem manifestar, entre as 9h do dia 6 de fevereiro e as 15h59 do dia 7 de fevereiro, se estão satisfeitos com a vaga para qual foram chamados ou se preferem aguardar uma nova convocação. Na etapa seguinte, nos dias 13 e 14 de fevereiro, os estudantes devem comparecer portando os documentos necessários à matrícula. A segunda chamada do vestibular será no dia 9 deste mês, e estão previstas oito chamadas no total.

Em 27 de novembro, 136.736 candidatos fizeram as provas da primeira fase da Fuvest. Com 90 questões múltipla escola, o exame abordou o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio: português, matemática, física, química, biologia, história, geografia e inglês, com algumas questões interdisciplinares. A prova teve cinco horas de duração.

Além do ingresso pela Fuvest, a USP também disponibilizou 2.338 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do governo federal, que usa o Enem como critério de classificação.