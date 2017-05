Fies: prazo de renovações é prorrogado por falhas no sistema

O prazo para renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que terminaria nesta quarta-feira, foi adiado para 16 de junho. Esta é a segunda vez que o Ministério da Educação (MEC) prorroga a data limite que seria, inicialmente, 30 de abril. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC, o prazo foi alterado devido a falha no Sistema Informatizado do Fies (SisFies), pelo qual os estudantes atualizam os contratos, que estava fora do ar na manhã desta quarta-feira. Segundo o MEC e o FNDE, o SisFies deve voltar a funcionar às 18h desta quinta-feira.

O aditamento dos contratos vigentes até dezembro de 2016 teve início em 16 de janeiro, logo após as instituições de ensino superior privadas inserirem os dados cadastrais do aluno no SisFies. A expectativa do MEC é que 1,3 milhão de estudantes renovem os contratos e, até a manhã desta quarta-feira, 1,05 milhão de alunos já haviam realizado o processo semestral e obrigatório.

A renovação pode ser feita de duas formas: a simplificada – caso não seja necessário alterar nenhuma informação cadastral, bastando apenas a validação no SisFies – e a não simplificada, quando houver alterações nas cláusulas do acordo firmado, como mudança de fiador. Neste caso, o estudante precisa levar as documentações necessárias na instituição de ensino para finalizar a renovação.

Confira a íntegra da nota divulgada pelo MEC:

“O sistema Fies aditamento apresentou um problema técnico em função da grande demanda dos últimos dias. Os estudantes não serão prejudicados por este problema técnico. O MEC/FNDE prorrogou o prazo de aditamento para até o dia 16 de junho. O sistema será retomado nesta quinta-feira, às 18h.

O FIES conta com um sistema complexo, que envolve cerca de 30 subsistemas, sendo o de aditamento um deles. Esse sistema está em funcionamento já há alguns anos. A atual gestão do Ministério já iniciou um processo de desenvolvimento de um novo sistema para o FIES. A previsão é que esteja pronto para entrar em funcionamento até o fim de 2018. O novo sistema será integrado e otimizado, melhorando a qualidade dos processos e das informações.”