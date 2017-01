Ferramenta simula as notas de corte do Sisu

Candidatos que concorrem a uma vaga no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem simular as notas de corte do programa usando o Mapa do Sisu. A ferramenta, desenvolvida pelo Guia do Estudante em parceria com o site Evolucional, compara a nota do Enem do candidato com as notas de corte do Sisu do 1º semestre de 2016.

O programa leva em consideração os pesos que as universidades utilizaram nesta edição do Sisu e, inclusive, mostra quais foram as notas de corte dia a dia. Com essa informação, você pode simular diversas situações e visualizar em quais opções conseguiria passar.

Inscrições

As inscrições para o Sisu estarão abertas de 24 até 27 de janeiro. A partir desta quinta-feira, a consulta às bases de dados das instituições, com os cursos e vagas disponíveis, já poderá ser realizada. O número de vagas aumentou: são mais 238 mil, em relação a 205,5 mil no ano anterior. Além disso, cinco instituições públicas aderiram ao sistema: de 128, passou a 131 em 2016.

O Sisu é um programa do governo que seleciona estudantes para instituições federais e estaduais de ensino superior, acontecendo duas vezes ao ano: no primeiro e no segundo semestre. Para se candidatar às vagas é necessário acessar o site do Sisu, informar o número de inscrição no Enem e escolher, por ordem de preferência, até duas opções nas vagas ofertadas pelas instituições participantes do programa.