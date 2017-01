Estão abertas inscrições para 214 mil bolsas do Prouni

A partir desta terça-feira, os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado podem se inscrever no Programa Universidade para Todos (Prouni), pelo site do programa. O período de inscrições se encerrará às 23h59 (horário de Brasília) da sexta-feira. O Prouni é um programa do Ministério da Educação (MEC) que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação em instituições privadas de todo o país.

Nesse ano serão oferecidas 214.110 bolsas, 5% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Desse total, 103.719 são bolsas integrais e 110.391 parciais – nas quais o governo federal cobre 50% da mensalidade. Para acesso ao processo seletivo, na página do programa, o candidato deve informar o número de inscrição e a senha usados no Enem. É possível escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência.

O resultado da primeira chamada será divulgado em 6 de fevereiro e o da segunda chamada, no dia 20. Podem concorrer os estudantes que não tenham diploma de curso superior e tenham alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem; tenham cursado o ensino médio em escola pública ou na rede particular, com bolsa integral, e comprovem renda familiar de até um salário mínimo e meio para a bolsa integral e de até três salários mínimos para a parcial. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública que integrem o quadro permanente da instituição de ensino.

Problemas na inscrição

Depois de falhas na divulgação dos resultados do Enem e na inscrição do Sisu, alguns candidatos afirmaram nas redes sociais que o site do Prouni estava lento e que a candidatura demorou horas para ser finalizada. Para evitar estes problemas, o MEC adiou em um dia o início das inscrições do Prouni e do Fies (7 a 10 de fevereiro).

