Enem 2017 termina hoje com questões de Exatas e Biologia

1. ENEM 2017 zoom_out_map 1 /23 Foliões comparecem ao portão de local de prova do ENEM momentos antes do fechamento dos portões (Reinaldo Canato/)

Os quase sete milhões de estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 participam, neste domingo, do segundo e último dia da prova. A avaliação aplicada hoje terá 90 questões, divididas entre 45 de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (Física, Química e Biologia) e 45 de Matemática, que devem ser respondidas pelos estudantes em até 4 horas e 30 minutos. Os portões de acesso aos locais onde o Enem será aplicado serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h (no horário de Brasília). Atrasos não são tolerados pela organização.

Na semana passada, a prova teve 45 questões de Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias (Língua Portuguesa, língua estrangeira e interpretação de textos) e 45 de Ciências Humanas e Suas Tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia), além da redação, cujo tema foi “desafios para a formação educacional de surdos no Brasil”.

Os participantes do Enem poderão acompanhar a correção extraoficial das provas no site de VEJA neste domingo. O gabarito será atualizado com as alternativas, em tempo real, à medida em que as questões forem respondidas pelos professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA. Confira aqui o gabarito extraoficial dos cadernos amarelo, branco, azul e rosa do primeiro dia de provas.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), entidade do Ministério da Educação que organiza o Enem, o gabarito oficial será divulgado até o dia 15 de novembro.

Com as notas do Enem, os estudantes podem buscar, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), vagas em universidades públicas do país, além de algumas instituições de ensino superior estrangeiras. Atualmente, 27 faculdades de Portugal estão conveniadas ao Inep.

Os resultados também podem ser aproveitados para obtenção de bolsas de estudo do Programa Universidade para Todos (ProUni) e acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Até o ano passado, os estudantes com mais de 18 anos poderiam usar o desempenho no Enem para receber o diploma do Ensino Médio. Em 2017, no entanto, a certificação será feita exclusivamente pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), cuja aplicação será no próximo domingo, 19 de novembro.

A publicação do resultado individual do Enem 2017 está prevista para 19 de janeiro.