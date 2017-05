Enem 2017 tem pouco mais da metade de inscritos do ano passado

A um dia do fim das inscrições, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 registrou apenas 5.210.305 inscritos. O balanço, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foi feito às 11h desta quinta-feira. O número é pouco mais da metade do total de candidatos da edição passada, que teve 9.276.328 de participantes.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), um dos motivos da queda é que o exame, a partir deste ano, não pode ser mais utilizado na obtenção da certificação do Ensino Médio e como treino para estudantes.

Apesar das candidaturas poderem ser feitas apenas até as 23h59 de amanhã, na página do Inep, os estudantes podem pagar a taxa, de 82 reais, até o dia 24 de maio, respeitando o horário de compensação bancária.