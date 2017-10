Educador Nota 10: valorização do professor é tema de debate

Com o mote Valorização do Professor – 20 Anos do Prêmio Educador Nota 10, um debate será sediado e transmitido on-line pela TV Globo na próxima quarta-feira, 11. O evento celebra as duas décadas do prêmio organizado pela Fundação Victor Civita e Fundação Roberto Marinho, que elege educadores que se destacaram com projetos pedagógicos inventivos nas escolas em que atuam.

Participarão do debate Italo Dutra, chefe de educação do Unicef Brasil; Monica Pinto, gerente de desenvolvimento institucional da Fundação Roberto Marinho; e Janaina Barros, professora e orientadora pedagógica premiada pelo Educador Nota 10 em 2013. Beatriz Azeredo, diretora de responsabilidade social da Globo, e Meire Fidelis, diretora executiva da Fundação Victor Civita, serão as responsáveis pela abertura.

Além da valorização do profissional de educação, a conversa vai girar em torno de assuntos como avanços na educação pública nacional, permanência na escola e qualidade na aprendizagem.

O evento acontece a partir das 10h30 do dia 11 de outubro na sede da Globo em São Paulo. Para assistir ao vivo via streaming é só clicar neste link e cadastrar nome e endereço de e-mail.