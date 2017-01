Candidatos ainda têm problemas para se inscrever no Sisu

No terceiro e penúltimo dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), candidatos continuam com problemas para se inscrever. O processo, que permite aos candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país, apresentou falhas no sistema desde que as inscrições foram abertas, nesta terça-feira. Apesar do transtorno, o Ministério da Educação (MEC) informou que o prazo, 23h59 dessa sexta-feira, será mantido e que nenhum estudante será prejudicado.

Diversos usuários se queixaram da dificuldade nas redes sociais:

Ainda não consegui me inscrever no Sisu! 😠 Com mesmo problema de senha. Pelo jeito vou sair prejudicada! @MEC_Comunicacao @Inep_Imprensa — Mari (@marinaradourado) January 26, 2017

Quantos atendentes tem o @MEC_Comunicacao sera? Tentando resolver o problema da inscrição do sisu e nada ! #angustiante #descaso — Anna Andrade (@anninhaaandrade) January 26, 2017

Procurada a respeito das queixas, a assessoria de imprensa do Ministério alegou que o sistema não apresenta problemas e que todas as falhas foram corrigidas até o fim da última quarta-feira. “Em caso de queixas pontuais sobre o Sisu, os interessados devem entrar em contato com o MEC e com o Inep por meio do número 0800 616161 ou pela ouvidoria do ministério”.

Os candidatos que concluíram o ensino médio, prestaram o Enem em 2016 e receberam nota maior que zero na redação podem concorrer a mais de 230 000 vagas em instituições federais e estaduais do país.

Problemas no MEC

Não é só o Sisu que tem apresentado falhas. O acesso ao resultado do Enem também foi conturbado e muitos candidatos só conseguiram ver seus boletins individuais, dois dias depois da divulgação. Para evitar novos problemas, o MEC adiou em um dia o início das inscrições do Prouni (de 31 de janeiro a 3 de fevereiro) e do Fies (7 a 10 de fevereiro).