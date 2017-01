16 erros comuns de língua portuguesa que são fáceis de evitar

1. Estou viajando à trabalho

O correto: “Estou viajando a trabalho”

A crase é uma conjunção da preposição “a” com o artigo definido “a”. Por isso, não deve ser usada antes de palavras masculinas.

2. Fazem duas horas que eu almocei

O correto: “Faz duas horas que eu almocei”

O verbo “fazer”, quando indica tempo transcorrido, não deve ser flexionado

3.Existe mais coisas entre o céu e a terra

O correto: “Existem mais coisas entre o céu e a terra”

O verbo “existir” sempre tem sujeito e deve concordar com ele

4.Houveram muitas manifestações contra a medida

O correto: “Houve muitas manifestações contra a medida”

O verbo “haver”, usado no sentido de “existir” e “ocorrer” é impessoal e, portanto, não deve ser flexionado

5. Assisti o filme hoje

O correto: “Assisti ao filme hoje”

O verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição “a”

6.Vim aqui afim de discutir uma questão

O correto: “Vim aqui a fim de discutir uma questão”

“A fim” de indica ideia de finalidade. “Afim” é um adjetivo que indica ideia de semelhança. Exemplo: “Nossas crenças são afins”.

7. Ela assistiu a uma série ao invés de um filme

O correto: “Ela assistiu a uma série em vez de um filme”

A expressão “ao invés de” é usada para oposição, e não pode ser usada quando queremos dizer “em lugar de”

8. Seja bem vindo!

O correto: Seja bem-vindo!

“Bem-vindo” é uma exceção à regra do acordo ortográfico que determina que o advérbio mal só requer hífen se a palavra seguinte começar com vogal ou com a letra “H”

9. Comuniquei através de um e-mail

O correto: Comuniquei por meio de um e-mail

A locução “através de” significa atravessar fisicamente algo

10. Aonde você mora?

O correto: Onde você mora?

O advérbio “aonde” deve ser usado apenas quando acompanhado de verbo que exige o uso da preposição “a”

11. Não fique mau informado

O correto: Não fique mal informado

“Mal” é o contrário de “bem”. “Mau” é o contrário de “bom”

12. Não há nada a fazer se não continuar caminhando

O correto: “Não há nada a fazer senão continuar caminhando”

“Senão” significa “a não ser”, “mas” ou “caso contrário”. “Se não” acompanha orações subordinadas condicionais. Ex.: “Se não der certo, temos uma alternativa”

13. Ele estava ali há muito tempo

O correto: “Ele estava ali havia muito tempo”

Quando o verbo que acompanha “haver”está no imperfeito ou no mais-que-perfeito, deve-se usar “havia”, e não “há”

14. Estava uma confusão, até que a polícia interviu.

O correto: “Estava uma confusão, até que a polícia interveio.”

O verbo “intervir” deve ser conjugado tal qual o verbo “vir”, do qual deriva. Exemplo: “Ele veio”, “Ele interveio”.

15. Hoje quem media o debate é o professor

O correto: “Hoje quem medeia o debate é o professor”

“Mediar” é um verbos irregular e deve ser conjugado como “incendiar”. Ex.: “Eu medeio”, “Eu incendeio”

16. Já respondeu o meu e-mail?

O correto: Já respondeu ao meu e-mail?

“Responder” no sentido de dar resposta a alguém exige a preposição “a”.

Bônus: As regras do porquê

Por que você ainda não chegou?

Ele não explicou por que ainda não chegou.

É escrito separado quando introduz perguntas diretas ou indiretas

Ainda não cheguei porque está trânsito.

É escrito junto quando iniciar uma explicação ou exprimir causa. Pode ser substituído por ‘pois’

E leva acento quando:

Você ainda não chegou por quê?

Está no final da frase.

Não sei o porquê de ele não ter chegado ainda.

Quando for um substantivo introduzido pelo artigo ‘o’.