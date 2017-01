Uber anuncia investimento de R$ 200 milhões e abre central em SP

A Uber, empresa do principal aplicativo de transporte do país, anunciou nesta terça-feira um investimento de 200 milhões na capital paulista e a abertura de uma central de atendimento que vai gerar 2.000 empregos diretos, com previsão de até 7.000 ao longo do ano. A inauguração da central também acontece nesta terça-feira.

O anúncio ocorre duas semanas após a 99, principal rival da Uber, anunciar parceria com a chinesa Didi Chuxing, que liderou um aporte de 100 milhões de dólares (321 milhões de reais) no aplicativo brasileiro.

A central de atendimento da Uber pretende melhorar o suporte técnico tanto aos passageiros quanto aos motoristas e atenderá todo o país. Atualmente, esse serviço ocorria de forma descentralizada. O escritório central da empresa também deve abrir 100 vagas.

Na capital paulista, onde o serviço de transporte por aplicativos é regularizado, o setor foi responsável pela arrecadação de 23 milhões de reais até novembro do ano passado (dado mais recente), sem contar os impostos que já incidem às demais atividades econômicas.

A promessa da gestão João Doria na capital paulista é manter a legalização da atividade – o prefeito de São Paulo chegou a anunciar que venderia 1.300 carros da prefeitura e colocar os servidores para andar de Uber e táxis.

(Com Estadão Conteúdo)