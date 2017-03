Samsung dá até R$ 2.400 por celular ou tablet usado

A Samsung lançou um programa de pagamentos em dinheiro para celulares e tablets usados – além de bônus – para clientes que forem comprar os smartphones Galaxy S7 e Galaxy A 2017. Os valores pagos dependem do modelo e do estado de conservação, e vão até 2.400 reais (1.400 em dinheiro e 1.000 em descontos), no caso de um iPhone 5 ou superior. A troca pode ser feita até o dia 2 de abril nas lojas físicas da Samsung ou através do site da empresa.

A Samsung já possuía um programa de descontos para quem entregasse um aparelho antigo, mesmo de outra marca, ao comprar um aparelho da Samsung, mas não dava pagamento em dinheiro. É possível consultar os aparelhos participantes no site da empresa parceira Trocafone.

Além de o modelo estar listado, é preciso que o celular esteja funcionando. Mas é possível trocar aparelhos com tela trincada, e não é preciso apresentar nota fiscal, ou entregar caixa ou acessórios – como fone de ouvido e carregador.