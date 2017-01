Rombo do setor público bate recorde e atinge R$ 155,8 bi em 2016

As contas do setor público consolidado (Governo Central, estados, municípios e empresas estatais, com exceção da Petrobras e Eletrobras) acumularam um déficit primário de 155,791 bilhões de reais em 2016, o equivalente a 2,47% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta terça-feira, o Banco Central. Este é o terceiro resultado negativo consecutivo e o pior para um ano na série histórica do BC, iniciada em dezembro de 2001. Na última segunda-feira, o governo central divulgou seu resultado para o ano – também um déficit recorde.

A previsão do governo, contida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), era de déficit de 163,9 bilhões de reais para o setor público consolidado em 2016. Em 2015, o déficit acumulado foi de 111,249 bilhões de reais (1,85% do PIB) e, em 2014, de 32,536 bilhões de reais (0,56%). No caso de 2017, a projeção é de déficit de 143,1 bilhões de reais.

O déficit fiscal em 2016 pode ser atribuído ao rombo de 159,473 bilhões de reais do Governo Central (2,53% do PIB). Os governos regionais (estados e municípios) apresentaram um superávit de 4,666 bilhões de reais (0,07% do PIB) em 2016. Enquanto os estados registraram um superávit de 6,787 bilhões de reais, os municípios tiveram um saldo negativo de 2,121 bilhões de reais. As empresas estatais registraram um resultado negativo de 983 milhões de reais no período (0,02% do PIB).

Dezembro

O setor público consolidado apresentou déficit primário de 70,737 bilhões de reais em dezembro, informou o Banco Central. Em novembro, havia sido registrado déficit de 39,141 bilhões de reais e, em dezembro de 2015, um déficit de 71,729 bilhões de reais . O resultado no último mês foi o segundo pior resultado da série histórica para meses de dezembro, ficando atrás apenas de dezembro de 2015.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve gasto de 407,024 bilhões de reais com juros em 2016. O gasto equivale a 6,46% do PIB. Em 2015, essa despesa foi de 501,786 bilhões de reai (8,36% do PIB) e, em 2014, de 311,380 bilhões de reais (5,39% do PIB).

(Com Estadão Conteúdo)