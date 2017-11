Riqueza no mundo está cada vez mais concentrada

A tendência global de concentração de riqueza, que teve início nos anos seguintes à crise financeira de 2008, continua em marcha. De acordo com os dados mais recentes, um total de 36 milhões de pessoas, ou 0,7% da população mundial, possui um patrimônio financeiro superior a 1 milhão de dólares. Esse grupo sozinho detém 45,9% da riqueza do planeta. Enquanto isso, os 3,5 bilhões de adultos na base da pirâmide, cujo patrimônio é inferior a 10 000 dólares, possuem menos de 3% da riqueza total. A boa notícia é que nunca houve tantos milionários, graças sobretudo ao crescimento de países asiáticos.

Os números constam do mais recente estudo do banco suíço Credit Suisse sobre o tema. Conceituado, o estudo soma o valor dos chamados ativos financeiros (como aplicações em fundos de investimento e em ações de empresas na bolsa) e não financeiros (como imóveis) e subtrai as dívidas. O boom dos milionários foi resultado da acentuada alta nos preços de ativos financeiros, em especial de ações. Uma década atrás, o grupo formado pelo 1% mais rico possuía uma fortuna equivalente a 42,5% do total mundial. Hoje, detém 50,1% do total.