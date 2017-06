Proteste vai notificar WhatsApp por fim de serviço

A associação de defesa do consumidor Proteste vai notificar o Facebook por causa da suspensão do WhatsApp em alguns aparelhos a partir do dia 30 de junho. A rede social é dona do aplicativo de mensagens. A Proteste alega que a interrupção no serviço de aparelhos mais antigos fere o direito dos consumidores.

O WhatsApp anunciou no começo do ano passado que iria encerrar o suporte a celulares mais antigos a partir de 2017. Para o fim deste mês, está previsto o fim do serviço para aparelhos com os sistemas operacionais BlackBerry OS, BlackBerry 10, e Nokia Symbian S60. Está em estudo também o desligamento da versão do aplicativo para Nokia S40, mas não há previsão de como isso se dará.

A empresa considerou a decisão “difícil”, mas alegou que esses sistemas, por serem antigos, têm limitações para o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança. O WhatsApp diz que esses sistemas, que eram maioria quando o aplicativo foi lançado em 2009, representam um número muito pequeno de aparelhos em uso atualmente. E recomenda que seus usuários busquem versões mais modernas para usar o serviço.

Segundo a Proteste, a medida é irregular, pois os aparelhos ainda são suportados pelas operadoras no país. “Mesmo que seja uma parte ínfima do total, não se pode forçar o consumidor a consumir um novo aparelho, o que entendemos ser um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e ao consumidor”, diz em nota o diretor de relações institucionais da associação, Henrique Lian.

Procurado por VEJA, o WhatsApp não se posicionou a respeito da reclamação da Proteste até o momento.