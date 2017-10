Primeiro ‘advogado-robô’ do país acelera processos

O ELI (sigla em inglês para Inteligência Legal Melhorada) é o primeiro advogado-robô do país. Lançado pela empresa Tikal Tech, ele usa inteligência artificial para acelerar o andamento de processos e aumentar a produtividade dos escritórios de advocacia.

“Ele é o primeiro robô que consegue organizar um processo do começo ao fim”, afirma Antonio Lima, sócio da Tikal.

Segundo Lima, uma das vantagens é a redução de prazos para montagem de processos. Lima cita o caso de um escritório que demorava 34 dias para protocolar as petições iniciais de ações trabalhistas após a fase de entrevistas. “Agora, a petição sai assim que as entrevistas acabam.”

Para o executivo, a adoção de robôs-advogados permitirá que escritórios assumam causas que antes não compensavam financeiramente. Por outro lado, serviços hoje exercidos por estagiários e advogados em inícios de carreira tendem a ser substituídos por robôs, prevê Lima. “O serviço de pesquisa e coleta de informações, atribuição de profissionais em início de carreira, pode ser executado pelo robô.”

O ELI vai ser apresentado na Fenalaw, maior feira jurídica da América Latina, que acontece de 24 a 26 de outubro, no Centro de Convenções Frei Caneca, região central de São Paulo.

Entre as novidades da feira está uma área dedicada exclusivamente a startups jurídicas, também conhecidas como lawtechs ou legaltechs.

“As startups estão mudando o cenário jurídico brasileiro. Ao unir tecnologia a procedimentos jurídicos, as lawtechs auxiliam profissionais do setor”, diz Maria Juliana do Prado Barbosa, diretora da Fenalaw.

Para chamar a atenção para os lançamentos da área de inovação, um robô de 2,70 metros de altura vai interagir com o público da feira.

Segundo cálculos dos organizadores do evento, o mercado jurídico movimenta 50 bilhões de reais por ano. O setor que cresce cerca 20% anualmente, embalada por operações da Polícia Federal.