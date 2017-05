Nestlé perde processo por registro do formato do Kit Kat

A Nestlé perdeu nesta quarta-feira um julgamento de apelação no Reino Unido que confirmou que a empresa suíça não possui a propriedade exclusiva do formato do chocolate Kit Kat.

A ação judicial pelo formato do famoso chocolate criado em 1935 pela Nestlé envolvia a empresa rival americana Mondelez International, que quer produzir barra com formato similar. Em janeiro de 2016, um tribunal britânico havia decidido contra a Nestlé, mas a empresa anunciou que continuaria lutando.

“A Nestlé está decepcionada com o veredicto da corte de apelação e está considerando os próximos passos”, afirma a empresa em um comunicado. “A sentença não significa que a forma de quatro dedos seja de livre utilização”, completou a Nestlé, que recordou que registrou o formato com sucesso em outros países, como França, Alemanha, África do Sul e Canadá.

A Mondelez International, proprietária da histórica marca de chocolates britânica Cadbury, expressou a sua “satisfação”.

“Como destacamos anteriormente, não acreditamos que a barra Kit Kat deve ser protegida como marca registrada no Reino Unido”, afirmou.

Nestlé e Cadbury se enfrentaram anteriormente nos tribunais por causa da embalagem violeta das pequenas barras, característica da segunda. Neste caso, a justiça deu razão a Nestlé e considerou que tal característica não pode ser considerada marca registrada.

Procurada pela reportagem, a Nestlé ainda não informou se registrou o formato do Kit Kat no Brasil.

(Com AFP)