Magazine Luiza começa a vender produtos de supermercado na web

A Magazine Luiza inaugurou um novo departamento em seu site. A partir desta sexta-feira os consumidores vão encontrar à venda produtos de limpeza, beleza, bebidas e até mesmo alimentos na aba “mercado”.

Para incentivar a compra, a Magazine Luiza vai oferecer descontos aos clientes que levarem mais de uma unidade do mesmo produto.

O cliente também terá a possibilidade de retirar o produto em uma das lojas da rede – são 841 espalhadas pelo Brasil. Ao selecionar essa opção, a entrega é feita no estabelecimento selecionado em até dois dias úteis e não será cobrado a taxa de frete.

O e-commerce é uma importante fonte de renda da Maganize Luiza – o site responde por 30% do faturamento da empresa. Recentemente, a Magazine Luiza também lançou o marketplace, plataforma que permite que as pessoas cadastrem produtos para vender, incrementando o número de itens ofertados no site de 80.000 para 550.000 produtos.