Abono de 2015 não sacado soma R$ 1 bilhão; veja como consultar

Mais de 1 bilhão de reais em abonos do PIS e do Pasep, referentes ao ano de 2015, ainda não foram sacados, segundo informação divulgada pelo Ministério do Planejamento nesta sexta-feira. O benefício está disponível a 1,46 milhão de pessoa, e o prazo para saque termina no dia 28 de dezembro.

Para ter direito ao recurso, é necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com uma remuneração média de até dois salários mínimos (788 reais à época) no período. O benefício varia de 97 reais a 937 reais, dependendo da quantidade de dias trabalhados.

A consulta pode ser feita nas agências bancárias (Caixa, para o PIS, e Banco do Brasil, para o Pasep) ou do site do Ministério do Trabalho (http://trabalho.gov.br/abono-salarial/consulta-abono-salarial). É preciso informar o número do PIS ou CPF e a data de nascimento do trabalhado. Caso tenha direito ao benefício, o saque poderá ser feito nas agências bancárias.

O abono salarial é pago anualmente a trabalhadores que ingressaram no mercado após 1990 e se enquadram no programa. O PIS é o programa para trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep é voltado aos servidores. O abono é diferente das cotas do PIS/Pasep, acumuladas por quem trabalhou entre 1971 e 1988 e cujo saque poderá ser feito até dezembro, segundo nova regra do governo.