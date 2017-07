Dólar e bolsa têm alta um dia após condenação de Lula

O dólar comercial e a bolsa de valores operavam em leve alta na manhã desta quinta-feira, um dia após a divulgação de que o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. A moeda americana era cotada a 3,2129 reais (alta 0,16%) por volta das 12h20 e o Ibovespa avançava 0,39%, aos 65.086 pontos, no mesmo horário.

Quarta-feira, o mercado reagiu instantes após a divulgação da sentença do juiz Sergio Moro condenando o petista à prisão. O Tesouro também suspendeu a negociação de títulos temporariamente, por conta da instabilidade. A avaliação dos agentes de mercado ouvidos por VEJA é que a condenação de Lula ajuda a reduzir a instabilidade política e reduz suas chances nas eleições de 2018.

Além da mudança no humor por conta do cenário local, o mercado foi influenciado positivamente na quarta também pelas declarações sobre normalização monetária da presidente do Federal Reserve (Banco Central americano), Janet Yellen, ao Congresso, e divulgação sobre o recuo dos estoques de petróleo nos Estados Unidos.

Na última quarta-feira, o Ibovespa encerrou o dia com alta de 1,57%, a 64.835 pontos, e o dólar recuou 1,4%.