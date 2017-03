Dia do Consumidor é motivo para promoções em redes de varejo

Grandes redes varejistas e site de comparação de preços fazem promoções, tanto em lojas físicas como nas virtuais, para aproveitar o Dia do Consumidor que ocorrerá na próxima quarta-feira. A data acontece na semana seguinte à primeira etapa de liberação dos primeiros saques das contas inativas do FGTS, cujos saques só na última sexta-feira somaram 3,8 bilhões de reais. Ao todo, a previsão é que o total de novos recursos na economia sejam de 30 bilhões liberados até julho.

O Extra iniciou campanha quinzenal de descontos, ofertas e condições especiais de pagamento, no dia 2 de março, que seguirá até o dia 16. A ação abrange os hipermercados e supermercados da rede, além do site, nas seções de eletro, têxtil, bazar, itens perecíveis, mercearia, drogaria, animais de estimação e postos de combustíveis.

Já o Walmart começou uma promoção a partir da última quinta-feira e com prazo de cem dias. Estão incluídas as lojas de varejo dogrupo Walmart Brasil (Big, Bompreço, Hiper Bompreço, Mercadorama, Nacional, TodoDia e Walmart). Ao todo, serão 3.000 itens em oferta, segundo a empresa, que indicou que está atenta aos recursos extras com o FGTS.

A Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Pontofrio, também iniciou as ações no último dia como eletrodomésticos, smartphones, móveis e informática, e oferecerá formas de pagamento diferenciadas. De olho no consumidor que tem FGTS, as Casas Bahia oferecem desde o dia a consulta ao saldo das contas inativas em 180 lojas. O serviço é gratuito e prestado por um funcionário contratado para isso, , que não é vendedor e não fará oferta de vendas, segundo a empresa, e é feito através do site da Caixa. As empresas também oferecerão retirada em loja em até 5 horas para consumidores online no Rio e São Paulo.

Varejo online

O site de comparação de preços Buscapé oferecerá no próprio dia do consumidor promoções de 5.000 lojistas, que oferecerão até 50% de desconto em seus produtos. Por causa da aposta na data, que no ano passado rendeu aumento de 100% no seu faturamento, a empresa fez seu maior investimento em propaganda até o momento, de 15 milhões de reais.

Segundo a empresa de pesquisa de comércio eletrônico Ebit, que também pertence ao Buscapé, a expectativa é de que a data gere para as lojas online um aumento de 18% nas vendas em relação ao ano passado. Segundo a empresa, o aumento deverá ser impulsionado pela alta do tíquete médio, de 398 reais para 470 reais, já que o número de pedidos permanecerá praticamente estável, em 563.800, ante os 562.700 no período anterior.