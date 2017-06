Coca-Cola é investigada por reduzir tamanho de lata

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), órgão do Ministério da Justiça, abriu um processo para investigar se houve maquiagem de preços por parte da Coca-Cola. A suspeita é de que a empresa tenha diminuído o tamanho da lata de refrigerante sem avisar os consumidores.

A empresa passou a vender latas de 310 mL pelo mesmo preço que, antes, era da lata de 350 mL.

Ambos os produtos são comercializados no mercado, mas a Senacon diz que o comprador pode ter sido levado a crer que houve substituição.

“A empresa deu uma ênfase grande com publicidade na mudança. Mesmo mantendo a lata anterior, parece que ela está tendo menor vendagem do que a nova”, disse Arthur Rollo, secretário nacional do consumidor do ministério da Justiça.

Caso seja confirmada a suspeita, a Coca-Cola pode ter que pagar um multa que varia de cerca de 600 a mais de 9 milhões de reais, dependendo do porte da empresa, do âmbito da infração, entre outros fatores.

Segundo Rollo, a empresa está para ser notificada e, a partir de então, terá dez dias para prestar esclarecimentos.

“Se a empresa tivesse lançado um novo produto praticado com um preço completamente diferente, não haveria nenhuma sugestão de problema”, completa.

Procurada, a Coca-Cola ainda não se manifestou sobre o assunto.