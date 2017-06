As 25 empresas mais desejadas para trabalhar no mundo

A rede social profissional Linkedin divulgou no último mês a lista das empresas presentes na plataforma mais desejadas pelos usuários. O levantamento levou em conta as interações dos cerca de 500 milhões de usuários com as páginas das companhias em três aspectos: candidaturas às vagas, engajamento (likes e visualizações, por exemplo) e o quanto tempo ficam nelas.

Seis das 10 companhias mais bem ranqueadas deste ano também estavam no top 10 da lista do ano passado: Alphabet, Apple, Amazon, Facebook Salesforce e Uber . Neste ano, a Alphabet (dona do Google) tirou a liderança da Apple, que caiu para o 5º lugar. Já a Microsoft, que era a 6ª em 2016, saiu da lista pois comprou o Linkedin no fim do ano passado – as duas companhias são excluídas da pesquisa.

O relatório leva em conta apenas empresas presentes no Linkedin que tenham ao menos 500 empregados. O Linkedin também fez rankings para 7 países, incluindo o Brasil (veja quem são as 25 empresas mais cobiçadas por aqui).