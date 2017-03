Selos postais em homenagem a David Bowie são enviados ao espaço

Selos postais em homenagem ao cantor David Bowie foram enviados ao espaço nesta terça-feira. A ação, feita pelo Royal Mail, o serviço postal da Grã-Bretanha, promove o lançamento de uma nova coleção com dez tipos de estampas que lembram os 52 anos de carreira do astro pop, morto em janeiro do ano passado.

A carga, acompanhada de uma câmera e um localizador, foi levada à estratosfera por balões de hélio, que alcançaram a altitude de 34 quilômetros. As bexigas subiram a uma velocidade de, aproximadamente, 5,3 metros por segundo até estourarem por causa da baixa pressão atmosférica – com a pressão dentro do balão cada vez maior que no lado de fora, ele acaba se rompendo.

O Royal Mail aproveitou para organizar uma promoção, válida apenas para residentes da Grã-Bretanha: quem adivinhar o local de aterrizagem irá ganhar uma coleção de selos e uma das edições limitadas de discos do músico. Para ajudar no chute, a companhia publicará dicas em suas contas no Facebook e Twitter a cada dois dias.

A ação do correio britânico faz alusão ao papel interpretado por Bowie em 1976 no filme O Homem Que Caiu na Terra (The Man Who Fell To Earth). Os selos, que também serão colocados à venda, trazem imagens extraídas das capas de discos icônicos como Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let’s Dance e Earthling e cenas de performances ao vivo.