Ligre, raro híbrido de leão e tigre, nasce na Rússia

Um raro bebê ligre, híbrido que resulta do cruzamento entre um leão e uma tigresa, nasceu em um zoológico itinerante na região de Rostov del Don, no sul da Rússia. Batizado Zar, o felino é resultado da união entre a tigresa Princesa, e o leão Caesar. Os pais do ligre “vivem juntos há muito tempo e se conhecem bem. Quando a tigresa ficou no cio, ela não tinha outra opção [para acasalar]”, disse Erik Airapetian, diretor do local.

Os ligres são animais extremamente raros, já que a probabilidade de que nasçam em liberdade é quase nula. Os tigres vivem na Ásia, e o hábitat dos leões fica na África. Por essa razão, atualmente, há apenas cerca de 20 ligres no mundo. Existem também os tigreões, que resultam do cruzamento de uma leoa e um tigre, mas são bem menores que os pais.

O pequeno Zar tem a pele bege, própria dos leões, e o rosto coberto de listras, como os tigres, e está sendo alimentado com o leite de uma das cabras do zoológico. Por enquanto, seu tamanho não ultrapassa o de um gato, mas o ligre adulto é sempre maior do que seus pais. Ele pode chegar a pesar 400 quilos, enquanto o peso máximo de um tigre é de cerca de 300 quilos, e o de um leão, de 250 quilos. Nos Estados Unidos, o ligre Hércules, que pesa 418 kg e mede 3,33 metros, é oficialmente o maior felino do mundo, registrado no Livro Guinness dos recordes.

(Com AFP)