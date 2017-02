O 1º eclipse do Sol – e outros eventos astronômicos de 2017

1. Eclipses solares

1/3 (Michael Chow/AP/VEJA)

Dois eclipses solares devem acontecer durante o ano: o primeiro, em 26 de fevereiro, no domingo de Carnaval; e o segundo, em 21 de agosto, uma segunda-feira. Em partes do globo como o Sul do Chile, Argentina e África eles serão totais, (quando a Lua encobre o Sol completamente), mas, no Brasil, serão parciais (uma meia-lua luminosa poderá ser vista). O eclipse de 26 de fevereiro será o de melhor visualização no Brasil e quem está nas regiões Sul, Sudeste e porção mais ao Sul da região Centro-Oeste, poderá vê-lo melhor. “Quando mais ao Sul do país, melhor será a visualização desse eclipse, pois será possível ver o Sol mais encoberto pela Lua”, explica Gustavo Rojas, astrônomo e físico da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O evento deve começar por volta das 12h30 e dura em torno de uma hora. Já o eclipse de 21 de agosto será visto por quem está no hemisfério Norte do globo – nos Estados Unidos, ele será total. Assim, apenas quem está na parte mais ao Norte das regiões Norte de Nordeste do país, poderá observá-lo. O eclipse deve começar por volta das 17 horas e será visível até o Sol se pôr, por volta das 18 horas.