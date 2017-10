Ouça os sons assustadores do espaço nesta compilação da Nasa

O Halloween está chegando e a Nasa resolveu divulgar uma playlist especial com os “sons do espaço” – incluindo barulhos assustadores captados em alguns planetas e luas do sistema solar e além. Dos ruídos desagradáveis das ondas de plasma até os sussurros das luas de Júpiter, a trilha sonora cósmica é fascinante e, como define a própria agência espacial, capaz de fazer eriçar os pelos do corpo.

Como explica a Nasa, os barulhos não são diretamente captados pelas sondas espaciais, uma vez que o som propriamente dito não se propaga no espaço. Por isso, é preciso esclarecer que se uma pessoa estivesse caminhando pela superfície Ganimedes, principal lua de Júpiter, é pouco provável que ela escutasse alguma coisa sem a ajuda de um dispositivo. O que os cientistas fizeram, então, foi transformar as ondas de rádio emitidas pelos astros em ondas de som audíveis, dando origem aos ruídos que aparecem nas gravações.

Júpiter, por sinal, parece ser uma das fontes mais horripilante de ruídos do sistema solar – o gigante gasoso e suas luas são responsáveis por quatro dos 22 áudios. É possível escutar, por exemplo, o ruído capturado pela sonda Juno ao cruzar o campo magnético do planeta, que forma uma espécie de “escudo” contra os ventos solares.

Os sons captados pela sonda Cassini em Saturno também não são exatamente a definição de “agradável” – as partículas sendo vaporizadas entre os anéis do planeta criam um som que lembra a trilha sonora de um filme de ficção científica.

Além desses ruídos, a lista inclui barulhos de estrelas de fora do sistema solar, cometas que viajam pelo cosmos e até da magnetosfera terrestre.

Confira a playlist especial da Nasa: