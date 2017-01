Confira o vídeo da fenda que pode separar iceberg na Antártica

Uma rachadura de cerca de quarenta quilômetros de extensão na Antártica, que levou a Grã Bretanha a fechar uma base de pesquisas, está sendo monitorada pelos cientistas e foi filmada pelo Instituto de Pesquisa Antártico Britânico (BAS, na sigla em inglês). Localizada na plataforma de gelo Brunt, no mar de Weddell, parte do Oceano Antártico, a rachadura ganhou o nome de “fenda Halloween” por ter sido descoberta no dia das bruxas, 31 de outubro, em 2016.

Segundo o BAS, existe a possibilidade que a rachadura se rompa, dando origem a um gigantesco iceberg e, se isso acontecer, a base, chamada Halley VI, pode ser destruída. Por essa razão, os dezesseis pesquisadores que ficariam na estação no período de inverno, entre março e novembro, irão para casa e a base será levada para longe das rachaduras.

Confira do vídeo feito pelos cientistas: