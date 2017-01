Cinco animais extintos que a ciência quer trazer de volta

1. Mamute zoom_out_map 1/5 (Photoresearchers/Latinstock/VEJA) Segundo os critérios de desextinção avaliados pela lista da Fundação Long Now, os mamutes poderiam ser uma das espécies ressuscitadas. Eles foram extintos há menos de 800.000 anos, já tiveram seu DNA sequenciado e possuem um parente próximo vivo, o elefante asiático, que possivelmente conseguiria ser usado para produzir filhotes. Além disso, estudos indicam que esses animais apresentavam um comportamento muito parecido com o dos elefantes que conhecemos, o que tornaria possível que sobrevivessem sem seus pais naturais, no ambiente atual. Em relação ao habitat, pesquisadores já estão trabalhando para restaurar o “estepe de mamute”, um tipo de pasto que correspondia ao principal alimento desses animais. A sociedade também mostrou-se receptiva à ideia, e trazer esses animais pré-históricos de volta à vida poderia trazer benefícios econômicos por meio do ecoturismo, além de ser de grande importância para a ciência. No entanto, as causas originais da sua extinção (possivelmente mudanças climáticas e a caça) ainda não foram completamente solucionadas, tornando incerto o futuro da espécie.

2. Tigre-da-tasmânia zoom_out_map 2/5 (John Gould/Reprodução) Conhecidos também como lobos-da-tasmânia, esses marsupiais que mais se parecem com cachorros foram extintos no século passado – principalmente por causa da sua fama de assassinos de ovelhas, que levou à perseguição desses animais. Alguns indivíduos foram conservados inteiros em álcool, fornecendo material genético mais do que suficiente para uma possível ressuscitação. No entanto, o único possível parente próximo do tigre-da-tasmânia é o diabo-da-tasmânia, e os cientistas ainda não sabem se ele poderia ser usado para criar filhotes da espécie extinta, tornando a viabilidade do processo cientificamente incerta. Apesar disso, as causas de sua extinção foram resolvidas, o habitat desses animais permaneceu praticamente inalterado e provavelmente seria possível controlar novas ameaças. Do ponto de vista econômico e social, o tigre-da-tasmânia também apresenta vantagens, trazendo benefícios ecológicos e talvez estimulando o ecoturismo – o que faria dele um bom candidato para ser "desextinto". Contudo, ainda não se sabe se esses animais conseguiriam se reproduzir em cativeiro e se seriam capazes de viver sem seus pais naturais.

3. Leão-das-cavernas zoom_out_map 3/5 (/Divulgação) Possível antepassado do leão africano, o leão-das-cavernas é talvez pudesse ser ressuscitado com sucesso pela ciência. Ainda que não se saiba ao certo se os filhotes produzidos a partir de seu parente genético seriam viáveis, ou se existe material genético suficiente para fazer o sequenciamento do DNA. Se isso for possível, trazer o grande felino de volta à vida talvez seja cientificamente possível. Esses animais conseguiriam se reproduzir em cativeiro e suportar o ambiente atual, embora os cientistas estejam em dúvida se existiria habitat suficiente para a espécie ou se as causas da sua extinção (mudanças climáticas e diminuição da megafauna que levou ao desaparecimento das presas), além de novas ameaças poderiam ser controladas. O que se sabe é que o leão-das-cavernas teria um importante papel ecológico -- seus benefícios econômicos, assim como a relevância para a ciência, porém, são duvidosos.

4. Burcado zoom_out_map 4/5 (/iStock) Também chamado de íbex-dos-pireneus, essa espécie parecida com uma cabra cumpre praticamente todos os pré-requisitos da desextinção: desapareceu recentemente (no início do século XXI), possui DNA suficiente para ser sequenciado e é parente próxima da cabra espanhola, que poderia ser usada produzir crias viáveis. Além disso, a causa original da sua extinção, que foi a destruição do seu habitat natural, já foi resolvida com a criação de parques protegidos. A recepção por parte da sociedade também é positiva e a espécie poderia trazer benefícios econômicos. As únicas dúvidas, porém, são em relação à viabilidade da sua reprodução em cativeiro e ao comportamento que esses animais teriam na natureza sem seus pais naturais. Os cientistas também questionam se trazer os burcados de volta à vida beneficiaria outras espécies ou teria algum significado para a ciência.