Youtuber americana conta em vídeo que foi baleada no Rio

A youtuber Joana Franco, do canal sobre viagens Damon and Jo, narrou em vídeo como foi baleada nas costas enquanto passava férias no Brasil durante o Carnaval. Jo, de 24 anos, nasceu na capital carioca mas é naturalizada americana desde os 5 anos de idade. Sua mãe mudou com ela para Connecticut em 1998.

Jo conta que, após passar alguns dias entre São Paulo e Rio, decidiu visitar parentes na Tijuca. “Meu pai, meus irmãos, meus primos e tios ainda vivem lá”, contou no vídeo. “Minha família morou a vida inteira lá, não é uma zona particularmente perigosa. É perigosa, o Rio é perigoso, mas o perigo está em todo lugar e não quero dizer para nunca irem ao Brasil (…), é apenas uma história, não é para assustá-los”, continuou.

A youtuber relatou que saiu da Tijuca de noite para encontrar o parceiro de canal, Damon, que estava em Copacabana. A família brasileira decidiu levá-la. “Meu tio dirigia, minha tia estava no banco do passageiro, meu primo de 15 anos estava no banco de trás comigo.” No trajeto, conta ela, o veículo entrou em uma rua que estava bloqueada por dois motoqueiros e um homem armado em pé.

“A intenção deles era roubar o carro e quem estava nele. As coisas aconteceram rápido, meu tio estava dirigindo, não conseguiu parar o carro e acabou batendo em uma das motos. Os caras ficaram com raiva e a única coisa que eu vi foi um deles começar a atirar onde eu estava. Me abaixei para não ser atingida na cabeça. O som era tão alto e o cheiro de pólvora era tão forte. De repente senti uma coisa quente nas costas. Falei: “Fui baleada nas costas, precisamos ir ao hospital agora”, contou emocionada.

A bala, que não atingiu nenhum órgão vital, ficou alojada nas costas da youtuber, que passa bem e já está de volta aos Estados Unidos.