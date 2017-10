Vigia coloca fogo e mata 4 crianças em uma creche de MG

zoom_out_map 1 /6 Vigia ateou fogo e matou crianças na Cemei Gente Inocente, uma creche de Janaúba, Norte de Minas Gerais - 05/10/2017 (Reprodução/Youtube) Janaúba

Pelo menos quatro crianças morreram queimadas na manhã desta quinta-feira, em uma creche na cidade de Janaúba, Norte de Minas Gerais. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar local, um vigia da escola ateou fogo nas crianças e em seguida em seu corpo. O homem sofreu diversas queimaduras e está hospitalizado. De acordo com a PM, várias pessoas ficaram feridas. As investigações estão em curso e o número de vítimas pode ser ainda maior.

O Corpo de Bombeiros da cidade vizinha de Montes Claros confirma a morte de quatro crianças e diz que há ao menos 40 pessoas feridas.

O porteiro da escola, que teria problemas mentais, é o principal suspeito de ter ateado fogo nas crianças, disseram os bombeiros. Cerca de 50 alunos estavam no recreio no Centro Municipal de Educação Infantil Gente Inocente, no bairro Rio Novo.

Vídeo mostra o desespero em frente ao local