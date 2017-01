Vestido de gari, Doria promete varrer São Paulo semanalmente

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), deu início à sua gestão nesta segunda-feira, vestido de gari. Ele e todo o seu secretariado participaram da limpeza da praça 14 Bis, na região central da cidade. O prefeito prometeu participar de ações do gênero semanalmente, até o fim do seu mandato, em 2020.

Doria passou boa parte do tempo posando para fotos, como se participasse de uma prova de um reality show. O projeto Cidade Linda será realizado semanalmente em uma área pré-determinada da cidade para realizar serviços de zeladoria, com serviços de limpeza e manutenção.

A Avenida 9 de Julho, em toda sua extensão, entre a Marginal Pinheiros e o Vale do Anhangabaú, é o primeiro eixo a receber serviços como manutenção de logradouros, conservação de galerias e pavimentos, retirada de faixas e cartazes, limpeza de monumentos, recuperação de praças e canteiros, poda de árvores, manutenção de iluminação pública, reparo de sinalização de trânsito, limpeza de pichações, troca de lixeiras, reparo de calçadas, entre outros serviços.

Nessa primeira etapa, serão 1.291 pessoas e 176 equipamentos (caminhões, varredeiras mecânicas e triciclos) envolvidos no trabalho.

O Cidade Linda continua em janeiro nas avenidas Paulista, 23 de Maio, Santo Amaro e Tiradentes. Em fevereiro, será a vez das avenidas Mateo Bei, Ipiranga e São Luis. Depois disso será a vez do centro histórico, com ações na praça da Sé, rua Líbero Badaró e Pateo do Colégio.